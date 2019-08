La battuta “Questa è Sparta!” pronunciata con estrema enfasi dal Leonida diin un momento decisamente topico di, il film ditratto dall’omonima graphic novel diè, a suo modo, entrata nella storia.

Dei meme, principalmente, come testimonia anche l’apposita pagina sul noto sito Know Your Meme.

A margine della promozione stampa di Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen, Gerard Butler ha raccontato un simpatico aneddoto relativo alla genesi del tutto.

Avevo fatto un po’ di riprese in cui, per lo più, dicevo “Questa è Sparta” con questa specie di ringhio basso e monotono. In parte era il processo, in parte, forse, l’insicurezza. Fatto sta che a un certo punto chiedo “Posso provarne un’altra?”

E l’altra in questione finisce per essere proprio quella, a suo modo iconica e imitata da tutti, che abbiamo visto nel lungometraggio

Mi giro e vedo tutta la mia armata così [mette la mano davanti alla bocca mimando una persona che nasconde la propria risata, ndr.]. Vado da Zack e gli domando “Ho esagerato?”. E lui “Sì! Ma è stato straordinario!”

300 è uscito nei cinema italiani il 23 marzo del 2007, mentre negli Stati Uniti aveva esordito un po’ prima, il 9 dello stesso mese.

CORRELATO CON GERARD BUTLER: