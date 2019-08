AKA The Rock è la star maschile che ha guadagnato di più, a Hollywood e dintorni, negli ultimi 12 mesi.

Il report arriva, come da prassi, grazie a Forbes.

The Rock è in prima posizione grazie al salario d’ingaggio che normalmente percepisce di default, per il terzo Jumanji ha raggiunto quota 23.5 milioni di dollari, che a sua volta si va ad aggiungere alla percentuale del 15% sugli utili dei blockbuster cui partecipa. Il tutto senza dimenticare i 700.000 dollari che percepisce per ogni episodio della serie tv HBO Ballers e le royalties per la sua linea di abbigliamento, scarpe e cuffie realizzata insieme alla Under Armour.

A seguire potete trovare la top-ten degli attori che hanno guadagnato di più fra il 1°giugno del 2018 e il 1°giugno del 2019. Le stime sono ricavate dai dati Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDB in aggiunta alle informazioni date a Forbes dai vari insider dell’industria che sono stati interpellati. Tutte le cifre sono intese al lordo delle imposte e non tengono conto delle deduzioni per agenti, manager e avvocati (che, generalmente, sono rispettivamente del 10%, 15% e 5%).

10. Will Smith Ricavi: $35 Milioni 9. Paul Rudd Ricavi: $41 Milioni 8. Chris Evans Ricavi: $43.5 Milioni 6. Adam Sandler (Pareggio) Ricavi: $57 Milioni 6. Bradley Cooper (Pareggio) Ricavi: $57 Milioni 5. Jackie Chan Ricavi: $58 Milioni 4. Akshay Kumar Ricavi: $65 Milioni 3. Robert Downey Jr. Ricavi: $66 Milioni 2. Chris Hemsworth Ricavi: $76.4 Milioni 1. Dwayne Johnson Ricavi: $89.4 Milioni

L’ultimo film con The Rock, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, l’atteso spin-off della saga dove compare insieme a Jason Statham e Idris Elba, ha superato i 600 milioni di dollari d’incasso worldwide grazie al sostanzioso esordio in Cina.

