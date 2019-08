Secondo quanto riportato da Variety è pronto a collaborare nuovamente con il regista islandese(Contraband, Cani Sciolti) per, adattamento cinematografico del libro “Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home”.

Scritto da Mikael Lindnord il libro segue la vera storia dell’autore, capitano di una squadra svedese di corsa, che durante una corsa di 400 miglia nella giungla ecuadoriana ha trovato un cane randagio che lo ha seguito fino alla fine del percorso. In seguito Lindnord ha adottato il cane portandoselo a casa.

Wahlberg vestirà i panni di Lindnord. Michael Brandt è invece impegnato nella sceneggiatura. L’attore sarà anche il produttore esecutivo del progetto insieme a Dorothy Canton, Brandt e Lindnord.

