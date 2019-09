Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di, film animato diretto da(Boog & Elliot a caccia di amici) in arrivo nelle nostre sale il 3 ottobre ( qui potete vedere il poster italiano ).

Potete vedere il poster qua sotto:

Una co-produzione DreamWorks Animation e Pearl Studio, Il Piccolo Yeti porterà il pubblico in un’epica avventura ad alta quota, dalle strade di Shanghai fino ai paesaggi innevati dell’Himalaya.

Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato “Everest”, l’adolescente Yi (Chloe Bennet, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) e i suoi amici Jin (Tenzing Norgay Trainor) e Peng (Albert Tsai), si imbarcano in un’epica impresa nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

Per aiutare Everest a tornare a casa però, il trio di amici dovrà rimanere un passo avanti a Burnish (Eddie Izzard), un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara (Sarah Paulson), una zoologa.