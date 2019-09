Kevin Hart è finito in ospedale domenica sera a causa di un incidente stradale. L’attore si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Secondo quanto riportano i media, Kevin Hart nell’incidente è rimasto ferito gravemente alla schiena e attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Northridge – non si tratta comunque di ferite letali. Anche l’altro passeggero e l’autista del veicolo sono rimasti feriti, ma è già stato confermato che la persona alla guida non era in stato di ebbrezza. Trovate alcune foto della scena dell’incidente su TMZ.

Ricordiamo che recentemente Kevin Hart aveva annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, attualmente invece sta girando Fatherhood. Lo rivedremo in sala a dicembre in Jumanji: The Next Level.

