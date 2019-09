L’ultimo lavoro di, regista di Donnie Darko e Southland Tales, risale al 2009, anno in cui ha diretto The Box. Ora però secondo quanto riportato da Production Weekly il regista statunitense potrebbe aver trovato un nuovo progetto su cui mettere le mani. Secondo il sito Kelly sarà presto impegnato nella direzione e nella scrittura di un biopic incentrato su, scrittore e sceneggiatore americano noto per aver creato la celebre serie televisiva di Ai Confini della Realtà (The Twilight Zone).

Non è ancora chiaro su quale fase della vita di Sterling il film sarà incentrato. Nato nel 1924 Serling ha prestato servizio nell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo ritorno dalla guerra si concentrò lavorando nella scrittura e nella direzione della stazione radiofonica del suo campus universitario. Con il tempo divenne più prolifico nel mondo della radio e della televisione, arrivando fino al 1959 quando la CBS produsse la sua celebre serie televisiva Ai Confini della Realtà. Serling morì nel 1975 a causa di alcune complicazione date da un infarto.

Ricordiamo che CBS All Access ha recentemente prodotto un revival di The Twilight Zone con Jordan Peele (Scappa – get Out).

