Finalmente TMZ ha pubblicato qualche informazione più chiara in merito alle condizioni di salute di

L’attore, nei giorni scorsi, è stato ricoverato e operato dopo un incidente stradale. L’attore si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca, una Plymouth Barracuda, nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto, che era guidata non da lui, ma da Jared Black, è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Il sito spiega che Hart ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare. L’operazione è andata a buon fine, ma il comedian dev’essere pesantemente medicato con antidolorifici per via del forte dolore provato. Considerato che le fratture spinali, specie quelle lombari, possono avere delle gravissime ripercussioni in materia di utilizzo delle braccia o delle gambe (fino ad arrivare alla paralisi), alla star poteva sicuramente andare molto peggio. I medici si aspettano un pieno recupero anche se si tratterà di una “lunga strada”. Si parla di settimane, se non mesi, di riabilitazione.

Ricordiamo che recentemente Kevin Hart aveva annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, attualmente invece sta girando Fatherhood. Lo rivedremo in sala a dicembre in Jumanji: The Next Level.

L’attore è ancora nei cinema con Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious dove è presente con un gustoso cammeo. Sorpresa che era già stata svelata via Instagram da Dwayne Johnson ad agosto con un post sui social nel quale aveva condiviso un divertente backstage: