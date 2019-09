Mi piacerebbe fare parte di uno di quei film. Non mi concentro troppo su quelle cose. Se ha un senso, fantastico, ma provo a non pensare a ruoli che non ho ancora ottenuto, o di cui non ho in programma audizioni. Prendo le cose come vengono, quindi non c’è un personaggio nello specifico di cui sono ossessionata o che muoio dalla voglia di interpretare. Fino al momento in cui mi viene proposto, in quel momento inizio a pensarci.

Quando si parla di un nuovo cinecomic in arrivo in molti pensano a(True Detective, Baywatch) come possibile interprete in un progetto supereroistico. Tuttavia l’attrice si è detta molto con i piedi per terra riguardo questi progetti cinefumettistici e un suo possibile ingaggio futuro in uno di questi. Parlando con ComicBook.com ha dichiarato:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB