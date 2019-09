Condivido l’amore per Bill Murray nel primo film. Non so come si potrebbe superare tutto questo, ma se qualcuno dovesse rimanere fino alla fine del film forse potrebbe vedere qualcosa di un po’ speciale…

Zombieland – Doppio Colpo arriva al cinema il 14 novembre!

Il primo capitolo di Zombieland aveva una divertente scena post-credit in cui faceva nuovamente capolino Bill Murray. Ma ancheavrà una scena dopo i titoli di coda? Secondo il regista Ruben Fleischer “qualcosa di speciale” attende i fan che arriveranno a fine film. Ecco cosa ha dichiarato a TotalFilm (via SYFY WIRE ):

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video). Potete vedere il trailer dell’atteso sequel Zombieland – Double Tap qui sopra!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Double Tap uscirà il 18 ottobre negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer.

A seguire potete leggere anche la sinossi ufficiale diffusa dalla Sony:

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

FONTE: CB