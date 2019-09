Vi avevamo già detto cheha dovuto interrompere la sua luna di miele per sostituire il collega e amicoin un’intervista al The Kelly Clarkson Show.

Hart, chiaramente, era impossibilitato per via dell’incidente automobilistico avvenuto a inizio settembre.

Durante la comparsata, The Rock ha rassicurato tutti circa le condizioni di salute del comedian:

Va tutto bene, ho parlato con Kevin. In realtà mi riferisco a lui come a mio figlio. Ci siamo sentiti oggi, ma sapete cosa? Queste robe capitano, ma, grazie al cielo, era ben legato al suo seggiolino. Questo è vero amore. Ho parlato col pediatra e ha detto che sta andando tutto bene.

Se seguite The Rock e Kevin Hart sui social, saprete già che i due si prendono costantemente in giro. Johnson, nello specifico, non perde occasione per ironizzare sulle “ridotte dimensioni” di Hart (1,63 m) trattandolo, effettivamente, come “il piccolo di casa”:

Kevin Hart, sono tre le fratture spinali subite: i medici si aspettano il recupero, ma sarà “una lunga strada”

Qualche giorno fa, TMX ha pubblicato qualche informazione aggiuntiva sullo stato di salute della star.

Il sito spiega che Hart ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare. L’operazione è andata a buon fine, ma il comedian dev’essere pesantemente medicato con antidolorifici per via del forte dolore provato. Considerato che le fratture spinali, specie quelle lombari, possono avere delle gravissime ripercussioni in materia di utilizzo delle braccia o delle gambe (fino ad arrivare alla paralisi), alla star poteva sicuramente andare molto peggio. I medici si aspettano un pieno recupero anche se si tratterà di una “lunga strada”. Si parla di settimane, se non mesi, di riabilitazione.

Ricordiamo che recentemente Kevin Hart aveva annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, attualmente invece sta girando Fatherhood. Lo rivedremo in sala a dicembre in Jumanji: The Next Level.