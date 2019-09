, l’ultimo film animato di(Your Name, Il Giardino delle Parole), sta per essere distribuito nel grande mercato cinematografico cinese. Il film ha superato il controllo della censura di Pechino ed esordirà nei cinema cinesi durante il corso di quest’anno, anche se non è ancora stata annunciata una data precisa.

Il film animato ha esordito in Giappone lo sorso 19 luglio, incassando 109 milioni di dollari (circa 98.7 milioni di Euro) al botteghino e potrebbe raggiungere i 112 milioni di dollari (circa 101 milioni di Euro), cifra incassata da Aladdin, il live-action di Disney, facendo del film di Makoto Shinkai l’uscita cinematografica di maggior successo nel Sol Levante del 2019.

Nonostante i difficili rapporti storici, Pechino e Tokyo hanno goduto di un relativo disgelo geopolitico negli ultimi anni, che ha aiutato il cinema giapponese a trovare il proprio spazio all’interno dell’enorme mercato cinese. Ad esempio di ciò vi è il grande successo della riproposta in Cina dei capolavori dello Studio Ghibli, come La città incantata e Il mio vicino Totoro, o la risposta positiva ottenuta dal cinema d’autore nipponico con Un affare di famiglia, di Hirokazu Kore’eda, vincitore della Palma D’oro a Cannes nel 2018.

La storia è incentrata su Hodaka, liceale che lascia la sua casa su un’isola sperduta per trasferirsi a Tokyo, dove presto si trova ad avere problemi economici. Il ragazzo vive i suoi giorni in solitudine, almeno fino a quando non trova lavoro come scrittore per una rivista dedicata all’occulto e incontra Hina, una ragazza con un potere particolare: quello di fermare la pioggia e riportare il sereno.

Weathering With You è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria dell’Oscar al miglior film in lingua straniera, entrando a far parte della short list di pellicole internazionali tra le quali l’Academy sceglierà i cinque film in gara.

In Italia, i diritti di Weathering With You sono stati acquisiti da Dynit.

Fonte: Hollywood Reporter