Secondo quanto riportato da to Deadline (Auguri per la Tua Morte) sarebbe entrata a far parte del cast di, dramma basato su una storia vera che sarà diretto da(My Friend Dahmer) per la Universal.

Il film segue le vicende reali di Jenn Carter e Solomon Chau, una coppia che cerca di pianificare il loro matrimonio sulla scia di sgradevoli notizie.

Todd Garner e Sean Robins produrranno il progetto con la Broken Road Productions, insieme a Sara Scott e Lexi Barta della Universal.

