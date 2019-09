Da queste parti parliamo, inevitabilmente, spesso deile famose figurine viniliche ispirate ai personaggi di questo o quel franchise.

Ora arriva una notizia che sapevamo sarebbe giunta prima o poi: i “pupazzetti super deformed” sono pronti a fare il salto sul grande schermo con una pellicola d’animazione che sarà realizzata dalla divisione animation della Warner Bros.

E non è un caso che sia proprio la major citata ad essersi aggiudicata, grazie a un diritto di prelazione sull’adattamento cinematografico, la possibilità di realizzare un cartoon sulla celeberrima linea dell’azienda di Everett, nello stato di Washington: i Funko POP! sono nati proprio grazie a una linea ispirata alle icone della DC Comics presentata al Comic-Con di San Diego nel 2010.

A supervisionare il progetto e la partnership sarà Allison Abbate, Executive VP di Warner Animation Group che commenta così l’operazione:

Brian Mariotti, CEO della compagnia di collectible, aggiunge:

Siamo emozionatissimi per questa opportunità e ci impegneremo tantissimo per realizzare un film dei Funko capace di distinguersi grazie ai suoi meriti. Non si tratta di vendere giocattli o costruire un brand. Il team di Warner Animation Group ha già una visione molto unica e chiara di come questo primo film debba essere e siamo estremamente galvanizzati al pensiero di intraprendere questo viaggio insieme a loro.