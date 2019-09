Qual è la frase più iconica di

Probabilmente l’immortale “Hola. Mi nombre es Iñigo Montoya. Tu hai ucciso mi padre. Preparate a morir” pronunciata dall’abilissimo spadaccino interpretato da Mandy Patinkin (Homeland).

A quanto pare, la leggendaria pellicola diretta da Rob Reiner datata 1987, e omaggiata di recente con C’Era una volta Deadpool, potrebbe tornare sul grande schermo con un reboot prodotto dalla Sony.

A rivelare che lo studio sta accarezzando l’idea è il CEO della Sony Tony Vinciquerra in un lungo profilo di Variety dedicato a Norman Lear, produttore hollywoodiano che, a 97 anni di età, è ancora attivissimo, tanto che ha da poco firmato un accordo di esclusiva proprio con la major citata.

È stato proprio Lear ad aver prodotto il lungometraggio citato, in aggiunta a una sfilza infinita di serie tv come Arcibaldo, Sanford and Son, Giorno per giorno, I Jefferson, Good Times e Maude.

Vinciquerra spiega:

C’è tanta gente che viene da noi per dirci “Vogliamo fare il remake di questo o questo show”. Gente molto famosa di cui, chiaramente, non dirò il nome, vuole rifare La Storia Fantastica. C’è chi vuole fare la versione animata di alcune sitcom. Ogni mese c’è qualche nome grosso dell’industria che ha un’idea per una collaborazione con Norman.

Ovviamente per ora nulla di concreto, solo uno dei tanti progetti che vengono discussi a Los Angeles e dintorni dagli addetti ai lavori.

Chissà se questa idea si concretizzerà mai? Che ne dite? Vi piacerebbe vedere un remake di questo storico film?

