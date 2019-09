Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast di, adattamento targato Screen Gems del romanzo scritto da James Herbert.

L’opera segue la storia di un giornalista caduto in miseria che viene a conoscenza di una serie di miracoli apparentemente divini in una piccola città del New England e li usa così per risollevare la sua carriera. Tuttavia i “miracoli” posseggono una fonte molto più oscura del previsto.

Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia) scriverà e dirigerà il progetto.

Scott Strauss e Michael Bitar della Screen Gems produrranno il progetto, mentre Romel Adam supervisionerà per la Ghost House.