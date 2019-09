Secondo quanto riportato da Variety (visto recentemente in Rocketman) sarebbe in trattative per unirsi anel cast di, adattamento targato Paramount del romanzo di Tom Clancy “Senza Rimorso“.

Il lungometraggio sarà diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra) e basato su una sceneggiatura di Taylor Sheridan (Sicario).

Jordan vestirà i panni di John Clark, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA. Mentre Bell will interpreterà Robert Ritter, vicedirettore delle operazioni alla CIA.

Ecco la sinossi ufficiale di Without Remorse (Senza Rimorso):