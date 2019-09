Il film di fra Stati Uniti e mercati internazionali, ha già incassato 61 milioni di dollari, quasi cinque volte quello che è costato, 13 milioni, escluse le varie spese di P&A.

Insomma, se il metro per poter stabilire se il film avrà o meno un sequel è quello della “fame del pubblico” pare proprio che non ci siano problemi in tal senso.

Nel mentre, durante gli impegni stampa promozionali per la pellicola, il regista Michael Engler ha spiegato quale sia stata la scena più costosa da realizzare:

La cosa che è costata di più è stata di sicuro la creazione dell’intera parata reale, perché avevamo l’autentica truppa della Regina. Per cui abbiamo dovuto portarli tutti in questa parte d’Inghilterra per tre giorni, allestire un enorme campeggio, tendoni, stalle e, al seguito, c’era anche lo staff, veterinari compresi. In aggiunta a tutto questo c’erano i dipartimenti per il trucco e parrucco e il guardaroba perché, in quella scena, ci sono tutti i membri del cast e centinaia di comparse. Stavamo a due ore da Londra, ma portare un così gran numero di persone in location esterne per una settimana di riprese, sfamarle, allestire tutto… è un’operazione enorme e complicatissima che non molti film farebbero. Ma anche la logistica del trovare 400 camere d’albergo con il giusto anticipo in un’area come quella equivale al mobilitare un’armata.