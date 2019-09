Siachelo scorso weekend sono stati presenti al TIFF. Il primo per presentate Jojo Rabbit, mentre il secondo per Knives Out. I due si conoscono anche perché entrambi fanno parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Anche per questo motivo Waititi ha voluto salutare con grande affetto l’ex Captain America, anche se questo significa distruggere il set di un servizio fotografico di Knives Out allestito per il TIFF.

Qua sotto potete vedere il video del piccolo disastro di Taika Waititi e la reazione di Chris Evans:

Highlight of the weekend. Maybe the entire year. https://t.co/c5l6E8rqWS — Chris Evans (@ChrisEvans) September 21, 2019

Il cast del progetto è davvero gremito, con nomi del calibro di Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

L’uscita è fissata al 27 novembre 2019.

Questa la sinossi:

Quando il rinomato scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua proprietà dopo il suo 85° anno di età, l’investigatore Benoit Blanc viene incaricato di occuparsi del caso. Dalla famiglia disfunzionale di Harlan al suo devoto staff, Blanc deve affrontare una ragnatela di depistaggi e bugie per scoprire la verità dietro la prematura morte di Harlan.

FONTE: CB