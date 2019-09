da Nicolas Pesce (The Eyes of My Mother) con

Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare uno sguardo a due nuove immagini di, reboot dell’iconico horror questa volta direttoLin Shaye (Insidious) che uscirà nelle sale americane il 3 gennaio 202o.

Trovate le immagini di The Grudge qua sotto:

The Grudge EW

The Grudge EW



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Tra i produttori del reboot figurano Sam Raimi insieme a Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

Del cast fanno parte anche Andrea Riseborough, Demian Bichir (The Nun), John Cho (The Exorcist), Betty Gilpin (Glow), William Sadler (The Mist), Jacki Weaver e Frankie Faison.

The Grudge del 2004, a suo volta basato sul film giapponese Ju-on, vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri).

Il film uscirà ufficialmente nelle sale americane il 3 gennaio 2020.