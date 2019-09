Come noto, è in sviluppo ormai da alcuni anni un remake di, l’esilarante film cult del 1985 noto in Italia con il titolo di, e oggi arriva la notizia cheè in trattative per dirigere la pellicola e far parte del cast al fianco di Ryan Reynolds, che sta sviluppando il progetto da gennaio. I stanno già lavorando insieme alla sceneggiatura, assegnata in un primo momento a Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool.

A produrre il film lo stesso Reynolds con la sua Maximum Effort insieme alla divisione cinematografica della Hasbro (che possiede la proprietà intellettuale del gioco da tavolo), la Allspark Pictures.

I due hanno già lavorato insieme nel 2011 in Cambio Vita, non particolarmente apprezzato da pubblico e critica. Ma recentemente entrambi hanno dato il loro contributo creativo a successi come Deadpool e Game Night, Bateman inoltre ha appena vinto un Emmy per la regia di Ozark. La terza stagione della serie è entrata ieri in produzione, Bateman dirigerà due episodi.

Signori, il delitto è servito, lo ricordiamo, venne diretto da Jonathan Lynn che co-scrisse il film insieme a John Landis: nel cast Tim Curry, Christopher Lloyd, Michael McKean, Eileen Brennan, Lesley Ann Warren, Madeline Khan.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline