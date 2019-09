Jodie Comer, l’attrice della serieche domenica scorsa è stata premiata con un Emmy, è in trattative per entrare nel cast di The Last Duel di Ridley Scott.

Se le negoziazioni andranno a buon fine, Comer reciterà accanto ai già scritturati Matt Damon e Ben Affleck nel film tratto dall’omonimo libro scritto da Eric Jager.

Ambientata nel 1386, la storia è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Jodie Comer dovrebbe proprio interpretare la moglie di uno dei due protagonisti di The Last Duel. Se avrà il via libera, la produzione partirà a inizio 2020.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle.

Lo script era stato inizialmente acquisito dalla Fox, ma dopo la fusione con la Disney non è ancora chiaro se la compagnia continuerà a distribuire il film sotto la stessa etichetta.

In cantiere per Ridley Scott ci sarebbe anche un film sulla saga di mago Merlino, le cui riprese sarebbero dovute partire in autunno, ma per ora non ci sono aggiornamenti.

