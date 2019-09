L’armonia sta per tornare nella famiglia die, nello specifico, fra The Rock e Vin Diesel

Potrebbe essere proprio così, per lo meno stando a un video recentemente diffuso da Dawyne Jonhson su Instagram che comincia con un ringraziamento rivolto al pubblico che ha reso possibili gli incassi stellari di Hobbs & Shaw.

Prima di terminare dice:

Per ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare mio fratello Vin per il supporto a Hobbs & Shaw e per gli auguri di matrimonio che ci hai fatto, Lauren e io abbiamo apprezzato tanto. Sai bene che [quella di F&F, ndr] è ed è stata una corsa folle, cominciata dieci anni fa quando tu ed io abbiamo parlato e mi hai invitato a unirmi alla famiglia di Fast & Furious. Ti sono grato per questo invito e, come sai, il mio obbiettivo è sempre stato, in tutti questi anni, quello di unirmi alla famiglia per elevare il livello del franchise in ogni maniera possibile. Ed eccoci qua, a dieci anni di distanza alle prese con questa espansione di successo. L’abbiamo fatto nel modo giusto, l’abbiamo fatto in maniera intelligente e, ancora una volta, apprezzo davvero tanto il tuo supporto fratello. E poi naturalmente, tutte le strade conducono a una cosa… ci vediamo presto Toretto.