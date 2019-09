L’attorenon è nuovo nel mondo dei cinecomic. Lo abbiamo visto nei due capitoli ditargati Marvel Studios e prossimamente lo vedremo anche in

Tuttavia l’attore ha rivelato che sarebbe molto felice di prendere parte a nuovi progetti cinefunmettistici, sia come attore che come sceneggiatore. In tal senso Dastmalchian ha citato Morbius, Werewolf by Night e Hellboy come i progetti a cui vorrebbe prendere parte:

Sarei così eccitato se qualcuno mi desse la possibilità di recitare o far parte del team di scrittori in uno di questi innumerevoli universi, ma soprattutto se fossi coinvolto nel mondo di Morbius o in quello di Werewolf by Night [Licantropus] che è andato avanti per decenni. Se mi venisse data la possibilità di recitare nel mondo di [Mike] Mignola sarei davvero eccitato perché ci sarebbero così tanti incredibili film che devono ancora essere realizzati sul BPRD.

Il cinecomic su Morbius, ricordiamo, è attualmente in produzione grazie alla Sony.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo Suicide Squad (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

FONTE: CB