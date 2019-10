si farà, parola di

In un’intervista con Collider, la star ha parlato dei suoi progetti futuri incluso il quarto capitolo della saga rimasta ferma al terzo episodio, quello diretto da John Landis del 1994.

Sì, è il film che faremo dopo Il Principe Cerca Moglie 2, faremo Beverly Hills Cop e poi il piano è quello di tornare sul palco e fare stand up comedy. Che è quello a cui mi dedicherò maggiormente in futuro, insieme a Beverly Hills Cop. È quello che continuo a dire, ovvero che guardo a questi film e al Saturday Night Live come alla chiusura di un libro così se dovessi decidere di restarmene in panciolle per sempre su una poltrona avrò chiuso su una nota divertente e potrò fare stand up qualora dovessi sentirmi creativo. Posso lavorare con la stand up e poi, magari, tornare al cinema se qualche incredibile filmmaker dovesse arrivare con delle proposte interessanti o se ci fosse un’opportunità irrinunciabile. Ma non ho intenzione di fare due, tre film all’anno come facevo da giovane, perché voglio davvero starmene a casa con la famiglia.