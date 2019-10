Qualche mese fa si è tenuto il residential workshop di Peter Greenaway a Lucca, nel quale il regista ha messo al centro dell’attività lo sviluppo del suo nuovo film, intitolato

Oggi Variety rivela che Morgan Freeman sarà produttore e protagonista della pellicola. L’attore premio Oscar interpreterà uno scrittore la cui ultima avventura sarà molto probabilmente la morte. L’uomo vive a Little Italy, a New York City, e decide di prendersi un anno sabbatico per andare a visitare insieme alla sua famiglia la cittadina di Lucca, in Italia, per ricostruire le origini dei suoi antenati e chiudere alcuni conti rimasti aperti nella sua vita.

Freeman produrrà la pellicola insieme a Lori McCreary e la loro Revelations Entertainment, insieme a Kees Kasander, partner produttivo di lunga data di Greenaway (sarà il loro quindicesimo film insieme). Le riprese inizieranno a marzo del 2020.

“Morgan e io siamo fan dei lavori di Peter da anni, e ci riteniamo davvero fortunati ad avere quest’opportunità per lavorare con lui,” ha commentato la McReary.

Questa la presentazione del regista in occasione del workshop: