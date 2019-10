Nonostante gli incassi e l’apprezzamento critico dei film dell’, nonostante ungià vincitore del Leone d’Oro e probabile protagonista alla prossima edizione degli Oscar, secondoi film tratti dai fumetti “Non sono cinema”.

Il regista di Taxi Driver, Cape Fear e altre leggendarie pellicole entrate di diritto nella storia della settima arte ha esternato la sua opinione a Empire (via CB.com) usando questi termini:

Non li guardo. Ci ho provato, per carità, ma non sono cinema. In tutta onestà, al netto del quanto bene siano fatti e di quanto impegno possano mettere gli attori in circostanze come quelle, posso pensare a loro come a dei Parchi Divertimento. Non si tratta di cinema in cui esseri umani cercano di veicolare emozioni o esperienze psicologiche ad altre persone.