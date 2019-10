In verità, uno dei più grandi piaceri di quest’ultima avventura è stato lo stare seduto all’interno di un enorme cinema e udire le persone che ridevano insieme perché, è ovvio, quando segui la serie in TV non puoi ottenere e vivere la stessa esperienza. C’è tua moglie che l’ha già visto sedici volte, tuo figlio che sta leggendo un libro e via discorrendo. Ma, all’improvviso, eccoti in mezzo ad altre persone che lo amano e lo trovano divertente proprio come te.