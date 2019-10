Come ben sappiamo il registasi trova attualmente al lavoro su, cinecomic targato DC. Dopo aver concluso il suo lavoro per la Warner Bros. si dedicherà al terzo capitolo dedicato aiper i Marvel Studios. E dopo tutto ciò? Potrebbe rimanere in contatto con la DC per altri cinefumetti, o sviluppare nuovi progetti per i Marvel Studios, potenzialmente, ma non esiste nulla di certo riguardo il futuro del regista.

In conferma di ciò lo stesso Gunn ha rivelato in una storia su Instagram che effettivamente non sa a quale progetto si dedicherà dopo aver lavorato ai due cinecomic: “Non ho ancora deciso cosa farò dopo [Guardiani della Galassia] il Vol. 3”.

Dopo aver concluso il suo lavoro per The Suicide Squad, ricordiamo, Gunn si metterà nuovamente al lavoro per la Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo Suicide Squad (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

