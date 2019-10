Jaguar e Diabolik, un binomio inscindibile.

Vi avevamo già detto che le riprese di Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros, erano ufficialmente partire.

Ora da Bologna sono arrivate foto e video dal set della pellicola nonché i dettagli, grazie a BT, di quello che è accaduto.

Come scrive il sito citato:

Diabolik è arrivato a Bologna. Qui, tra via Marconi e traverse laterali, infatti, questa notte sono state girate alcune scene dell’ultimo film dedicato al ladro più affascinante della storia. Una pellicola ambientata negli anni settanta, a firma dei Manetti Bros.

Le prime scene girate per le strade del centro del capoluogo felsineo sono state questa notte e hanno visto come protagonista la mitica Jaguar del ladro in calzamaglia. Assenti invece le star del film, che faranno la loro comparsa per le strade bolognesi nei prossimi giorni.