In rete tramite Impawards è arrivato un nuovo poster di, ultima fatica di(Independence Day, The Day After Tomorrow) incentrato sulla Battaglia delle Midway che arriverà il 28 novembre nelle nostre sale.

Del cast fanno parte Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson.

Potete vedere il poster qua sotto:

Questa la sinossi: