Quando, lo scorso luglio, è arrivata la notizia che era stato confermato dai Marvel Studios come regista del quarto Thor, abbiamo anche appreso che il tutto avrebbe avuto delle ripercussioni su un altro atteso, e tormentatissimo, progetto, ovvero l’adattamento cinematografico di

Il lungometraggio, la cui uscita era stata fissata dalla Warner Bros. per il 21 maggio del 2021 e vedeva già Waititi impegnato nella ricerca del cast, è stato messo in pausa a tempo indefinito. I problemi nello sviluppo della sceneggiatura e la sovrapposizione fra le lavorazioni dei due film hanno portato al momentaneo e indefinito stop.

In un’intervista rilasciata a IGN per la promozione stampa di Jojo Rabbit, film che uscirà a gennaio nei cinema dello stivale, Taika Waititi è tornato nuovamente sulla questione Akira contestualizzando ulteriormente la situazione:

Visto che stavamo lavorando molto duramente sulla sceneggiatura, ci trovavamo costretti a rimandare di continuo l’inizio delle riprese. E di rimando in rimando siamo finiti per arrivare un paio di settimane troppo in là, tempistiche che abbiamo “mangiato” dalla schedule di Thor. I due progetti erano molto ravvicinati. Poi è stato rimandato ancora. E ancora. Tanto che si era addentrato troppo in avanti nell’agenda dell’altro film per poter funzionare. E per quel motivo abbiamo dovuto prendere Akira e, sostanzialmente, farlo girare dietro alla coda di Thor, spostandolo di un paio di anni.