(Trick ‘r Treat), film horror del 2007 di, è diventato con il passare del tempo un vero cult del periodo di Halloween tant’è che in passato si è parlato a più riprese della possibilità di un sequel.

CBM ha cercato di indagare sulle possibilità di un sequel, ma sembra che rispetto all’ultima volta non siano stati fatti passi in avanti:

Oddio, è di nuovo quel periodo dell’anno. È diventata una nuova tradizione di Halloween: chiedere a Mike di La vendetta di Halloween 2. Ascolta, l’idea mi intriga ma dipende dalla Legendary. Sono passati alcuni anni da quando abbiamo iniziato a parlarne e c’è stato qualche cambiamento ai piani alti nel frattempo. Hanno anche i diritti, amano il film e c’è una bella sfilza di prodotti da collezione e fumetti ancora in circolazione, ma la palla è loro. Non appena diranno che sono pronti a partire vedremo se le stelle si allineeranno.

Ha poi alluso alla possibilità che non se ne faccia nulla:

In un’industria ossessionata da franchise, spin-off, prequel, sequel, forse si potrebbe lasciare tutto così com’è.

Dopo Krampus: Natale non è sempre Natale, Dougherty ha diretto Godzilla II – King of the Monsters ed è accreditato come sceneggiatore di Godzilla vs. Kong, al cinema nel 2020.

Dougherty avrebbe voluto dirigere Trick ‘r Treat come prossimo progetto, ma sembra che per il momento bisognerà attendere.

