The Wolf of Wall Street è uno dei rimpianti più grandi della carriera di Julie Andrews.

A rivelarlo è stata la stessa attrice in un’intervista nel programma Watch What Happens Live di Andy Cohen, nella quale ha spiegato i motivi per cui dovette rifiutare la parte offertale da Martin Scorsese nel film che poi ottenne cinque nomination agli Oscar e raccolse quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo:

Me ne rammarico. Ma il punto è che non potevo girare il film. Avevo subito un’operazione. Sono una donna bionica: ho una caviglia di titanio! Ero troppo fatta, per via delle medicine che dovevo prendere per alleviare il dolore… Il motivo principale erano gli antidolorifici. Semplicemente non ero pronta per tornare al lavoro, anche se avrei adorato lavorare con Scorsese.

La leggendaria attrice avrebbe dovuto interpretare Emma, zia di Naomi Lapaglia (interpretata da Margot Robbie). La parte andò invece a Joanna Lumley.

