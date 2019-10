è uscito ormai da qualche giorno negli Stati Uniti (in Italia verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games per poi arrivare in sala il 14 novembre), e ha già incassato quasi 40 milioni di dollari (più o meno quanto è costato): passato Halloween si dimostrerà un buon successo, e c’è chi già sta pensando alla possibilità che venga realizzato

La domanda è stata posta da Comicbook.com al regista Ruben Fleischer, che non esclude di tornare dietro la macchina da presa per un nuovo sequel… tra dieci anni:

Emma Stone anni fa suggerì di farne uno ogni dieci anni… per vedere come si evolvono col tempo questi personaggi. La cosa divertente è che Woody Harrelson sopravviverà a tutti noi, perché è letteralmente la persona più salutare del mondo. Ma sì, cioè, non lo so. Penso che dovremmo prima vedere come reagirà il pubblico, anche se non è stato facile lavorare alla storia di questo sequel. Posso solo immaginare quanto sarebbe difficile pensare a un terzo film. Tutto quello che posso dire è che sarebbe un sogno lavorare ancora con questi ragazzi, li adoro, e sono veramente fiero di entrambi i film che abbiamo fatto. […] Alcuni hanno anche suggerito uno spinoff con Madison, per vedere cosa sta facendo… e la cosa non mi dispiacerebbe affatto. È così divertente!

Zombieland – Doppio Colpo arriva al cinema il 14 novembre!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Double Tap è uscito il 18 ottobre negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer.

A seguire potete leggere anche la sinossi ufficiale diffusa dalla Sony:

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

