A quasi due mesi dal giorno dell’incidente,torna su Instagram con un video incentrato sulla riabilitazione.

“Dio mi ha praticamente detto di mettermi seduto. Sapete, quando vi muovete troppo in fretta e fate troppe cose, a volte non riuscite a vedere le cose come dovreste” sentiamo dire all’attore mentre scorrono immagini dell’incidente e degli esercizi per la riabilitazione.

“Dopo l’incidente vedo le cose in modo diverso, vedo la vita da un altro punto di vista. […] Non date per scontato l’oggi, perché il domani non è una promessa. E cosa più importante, sono grato a Dio. Grato per la vita, semplicemente per essere ancora qui, sulla strada per diventare una persona migliore. In attesa di uno splendido 2020“.

Ricordiamo che l’attore era finito in ospedale nel corso della sera di domenica 1° settembre a causa di un incidente stradale: Hart si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare: per la riabilitazione totale si parla di un anno.

Ricordiamo che Kevin Hart aveva di recente annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, che a questo punto slitterà, e aveva girato Fatherhood; a dicembre lo rivedremo in sala in Jumanji: The Next Level accanto a Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito, Awkafina e Nick Jonas.