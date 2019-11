La Sony ha diffuso online il trailer teaser di, terzo capitolo del noto franchise action iniziato nel 1995 con

L’uscita del film nelle sale americane è fissata al 17 gennaio 2020.

Domani avremo modo di vedere la versione integrale del filmato.

Bad Boys for Life: Will Smith scatta un selfie col cast del film e quello di Il Principe Cerca Moglie 2

Ieri vi abbiamo raccontato di una reunion decisamente unica ed epica avvenuta ai Tyler Perry Studios di Atlanta, Georgia: mentre nei teatri di posa si svolgevano le riprese sia di Bad Boys for Life che di Il Principe Cerca Moglie 2, Will Smith ha scattato un selfie che lo vede riunito con la sua co-star Martin Lawrence e icone come Eddie Murphy e Wesley Snipes. Smith è arrivato addirittura a chiamare Murphy fuori dal suo camper (“Eddie, vieni fuori ora! Non puoi nasconderti!), per immortalare la reunion con il cast e alla troupe.

Potete vedere il video in questa pagina!

A dirigere il film ci saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film – lo ricordiamo – è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo di Bad Boys e targata NBC.

