sarebbe entrato a far parte del cast di, commedia incentrata sulla vera storia del magnate e programmatore John McAfee. L’attore dovrebbe interpretare Ari Furman, giornalista di Wired che ha indagato sulla questione.

La vicenda è quella di John McAfee, creatore del software antivirus McAfee che, dopo aver guadagnato milioni di dollari, ha venduto tutto lasciando la civilizzazione per andare a vivere nella giungla del Belize, in un mix di armi, sesso e follia. Nel film, un giornalista di Wired accetta quello che sembra un incarico tranquillo, e cioè intervistare McAfee. Quando arriva in Belize, si ritrova coinvolto in una escalation di paranoia e morte.

Glenn Ficarra e John Requa (Colpo di Fulmine – Il Mago della Truffa) dirigeranno il film su uno script di Scott Alexander e Larry Karaszewski, e basata a sua volta sull’articolo di Joshua Davis “John McAfee’s Last Stand” pubblicato si Wired.

Michael Keaton e Seth Rogen erano stati scelti inizialmente come protagonisti del progetto lo scorso novembre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CS