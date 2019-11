ha ottenuto un ruolo in, il nuovo film di. L’attore, di recente visto ine prossimamente al cinema con Orlando Bloom in, reciterà al fianco di

“Sono felicissimo di lavorare con Guy Ritchie” ha dichiarato. “Lo seguo da Lock & Stock – Pazzi scatenati. I suoi film sono iconici e mi sento fortunato ad avere l’occasione di imparare da un regista tanto dotato. E poi non vedo l’ora di tornare a lavorare con Jason Statham, una delle più grandi star di film d’azione di tutti i tempi“.

Ricordiamo che Eastwood ha lavorato con Statham in Fast & Furious 8, perciò si tratterà della loro seconda collaborazione; sarà invece la terza per Statham e Guy Ritchie dopo Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo.

Il progetto è un thriller d’azione prodotto dalla Miramax che ha acquisito i diritti di rifacimento del film francese del 2004 Le convoyeur (Cash Truck) da StudioCanal.

Nella sinossi si legge che la storia “segue le vicende di H, un personaggio freddo e misterioso che lavora in un’azienda di trasferimento denaro che si occupa di spostare milioni di dollari per tutta Los Angeles ogni settimana. Il film alterna linee temporali e punti di vista per un’esperienza avvincente e sconvolgente“.

L’amministratore delegato della Miramax Bill Block e Ivan Atkinson figureranno come produttori. Il regista, ricordiamo, è impegnato nella post-produzione di The Gentlemen in arrivo a inizio 2020.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita del nuovo progetto, ma vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte