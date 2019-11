Lo show Billy on the Street di Billy Eichner compie 15 anni, e in questi giorni il format è approdato anche su Netflix. Per festeggiare questo traguardo lo stesso Billy Eichner ha realizzato una nuova puntata dello show portando tra i passanti per strada, che in questi giorni sta promuovendo Cena con Delitto – Knives Out.

Tra le persone incontrate dai due per le vie della Grande Mela si è palesato poi anche Paul Rudd, collega di Evans nell’Universo Cinematografico Marvel. Potete vedere il divertente incontro qua sotto:

NEW BILLY ON THE STREET WITH @ChrisEvans!!!!! LET'S GO!!!!!!!! pic.twitter.com/YJfD1gFkEd — billy eichner (@billyeichner) November 6, 2019

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, intrigante e attuale giallo, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino.

Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

Del cast fanno parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Il film arriverà nelle sale italiane il 5 dicembre.

FONTE: CB