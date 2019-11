Solo un giorno faaveva approfittato del Movember e di una pubblicità per il suo Gin per ironizzare sagacemente sui baffi diin Justice League, realizzando uno spot molto divertente. Lo spot in questione è stato visionato anche dallo stesso Cavill, che ha voluto rispondere ironicamente alla divertente provocazione di Reynolds. Ecco la sua risposta qua sotto:

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Reynolds in Six Underground di Michael Bay, in The Hitman’s Wife’s Bodyguard (sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard), in Red Notice, Clue, A Christmas Carol e in Deadpool 3.

Prossimamente invece vedremo Henry Cavill nell’attesa serie Netflix di The Witcher e poi nei panni di Sherlock Holmes nel lungometraggio Enola Holmes.

