ha trovato un nuovo progetto da aggiungere alla sua lunghissima lista di impegni. L’attore sarà infatti il protagonista e il produttore di un lungometraggio drammatico incentrato su, lottatore di lotta libera della MMA e campione UFC.

“La storia di Mark Kerr è così incredibile”, ha dichiarato Johnson al Madison Square Garden, “Come tutti noi e come molti di questi lottatori, ha combattuto dei demoni: demoni della dipendenza, della salute mentale e demoni legati alla pressione di uscire e combattere di fronte a 50.000 persone. Ecco un ragazzo che ha attraversato ogni cosa, ha toccato il fondo, ma la parte migliore di Mark Kerr, come tutti noi in questa stanza e come tutti i combattenti, è che ogni giorno ci alziamo e vogliamo fare del nostro meglio rispetto al giorno passato”.

Johnson produrrà la pellicola con la Seven Bucks Productions insieme a Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Johnson in Jumanji: The Next Level, Jungle Cruise, Red Notice e nel cinecomic DC Black Adam.

FONTE: Variety