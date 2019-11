Onestamente non ne ho idea. Tra i miei impegni, quelli di Tom Cruise e quelli di Emily Blunt, è dura. Certo, è un mondo che adoro e ci sono ancora molte storie che possiamo raccontare. Quello che amo della televisione, con una serie come Impulse, è che puoi lavorare alle stagioni successive perchè vengono costruite durante il processo di sviluppo. E in questo caso possiamo raccontare ancora molto di questa storia, nel mondo di Edge of Tomorrow con Emily e Tom. Tutto il film è nato da un’idea mia e di Tom Cruise, che ci siamo detti: “Non sarebbe figo se…? Non sarebbe divertente se…?” E molte di queste idee sono rimaste fuori dal film, perché non c’era spazio. Inizio sempre pensando se mi piacerebbe o meno vedere una cosa sullo schermo. Inizio sempre mettendomi al posto dello spettatore, non penso mai “Cosa vorrei girare?” È sempre una questione di cosa sarebbe bello per me e per il pubblico da vedere sullo schermo.