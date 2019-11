Matt Damon è stato recentemente ospite allo show di Ellen DeGeneres. Durante la sua ospitata l’attore ha parlato di(in originale), il film di James Mangold ( Logan: The Wolverine ), concentrandosi in particolare sulla sua preparazione per il progetto.

Damon ha infatti rivelato che durante la sua preparazione sia lui che il suo collega Christian Bale sono stati invitati un giorno nel circuito di Indianapolis (dove si corre la 500 Miglia di Indianapolis) per guidare insieme all’ex pilota automobilistico Mario Andretti, dove quest0’ultimo ha fatto provare all’attore il brivido delle alte velocità:

Devi sentirlo per capire. Penso che in [Le Mans 66] proviamo a trasmettere quella sensazione.. di sentirti come se fossi su una di quelle macchine che vanno a quelle velocità”.

Le Mans ‘66 – La grande sfida, la sinossi:

La pellicola si basa sull'incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.

