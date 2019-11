ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FILM

In un articolo pubblicato dall’Hollywood Reporter e dedicato alle sfide creative della produzione di Noi – Us di Jordan Peele, il produttore Ian Cooper rivela come è stato possibile mantenere il più assoluto riserbo sulla sequenza finale del film, ovvero la catena umana degli Incatenati ispirata ad Hands Across America che è stata girata in esterni:

Ero davvero angosciato durante le riprese delle scene degli Incatenati che si tenevano per mano alla luce del giorno. Continuavo a chiedermi: “Come faremo a evitare che escano spoiler? È pieno di gente.” Guardavo le persone che giravano intorno al set, e mi assicuravo che nessuno facesse uscire queste immagini. Dicevamo alle persone che stavamo girando uno spot Verizon. Se fossimo riusciti a diffondere quell’informazione, forse se ne sarebbero andati e non avrebbero fatto delle foto. Sembrava impossibile che la notizia non uscisse, e invece… non è uscita.

Insomma, più che un’abile strategia, c’è voluto un pizzico di fortuna.

Questa la sinossi ufficiale:

Ambientato ai giorni nostri lungo l’iconica costa della California del Nord, Noi, di Monkeypaw Productions, ha come protagonista l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d’infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un’idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler (l’attrice vincitrice dell’Emmy Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon e Noelle Sheldon), Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l’oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano. Noi traccia la contrapposizione fra un’affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i sosia di ciascuno di loro. Lo sceneggiatore e regista Jordan Peele produce il film per Monkeypaw Productions al fianco di Sean McKittrick, Jason Blum e Ian Cooper di Monkeypaw.

Scritto e diretto da Peele, il film vede come protagonisti Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Madison Curry, Cali Sheldon, Noelle Sheldon e Duke Nicholson.

Noi (in originale Us) è prodotto da Sean McKittrick, Jason Blum della Blumhouse e Peele, Ian Cooper & Daniel Lupi della Monkeypaw Productions. Il film è uscito nelle sale italiane il 4 aprile.