Le riprese disono partite e a comunicare la cosa è statocon un post su Instagram (poi cancellato) ma che è ovviamente finito su Reddit ( dove è ancora disponibile ).

Non è la prima volta che la star di Venom Tom Hardy impiega in maniera “avventata” i social. Ricordiamo che a inizio agosto, quando le voci relative al fatto che Andy Serkis era in trattative per dirigere il film, aveva postato uno scatto (poi rimosso) dell’attore/regista.

A metà ottobre, sempre tramite Instagram, il protagonista del cinecomic aveva pubblicato una foto (poi cancellata) in cui potevamo vederlo con addosso il costume di Spider-Man cosa che ha subito portato il web a pensare che forse l’Uomo Ragno di Tom Holland potrebbe fare capolino nel secondo capitolo cinematografico di Venom.

Qua sotto potete invece vedere la foto relativa all’inizio delle riprese di Venom 2, l’attesissimo cinecomic con Tom Hardy:

Nel cast di Venom ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson mentre Naomie Harris è in trattative per interpretare Shriek.

Le riprese dovrebbero partire a inizio 2020 (alcune fonti qualche settimana fa parlavano di fine novembre), mentre l’uscita è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia sarà Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Cosa ne pensate? Si sarà trattato davvero di una foto pubblicata in maniera troppo avventata o si tratta di una mossa studiata a tavolino per far parlare del film? Come sempre potete dire la vostra tramite lo spazio dei commenti in calce al nostro articolo!