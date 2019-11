Dopo il trailer Impawards ci regala uno sguardo a un banner del film ditargato Warner Bros. Animation e intitolato semplicemente SCOOB! (in italiano), da molti anni in fase di lavorazione.

Nel cast vocale troviamo Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Zac Efron, Amanda Seyfried, Gina Rodriguez, Kiersey Clemons, Mckenna Grace, Iain Armitage, Will Forte, Kevin Jeong e Frank Welker.

L’uscita statunitense è fissata al 15 maggio 2020. Potete vedere il banner qua sotto:

Il progetto, prodotto dalla Warner Bros. e dalla divisione animata della major, è diretto da Tony Cervone, mentre Chris Columbus, Charles Roven e Allison Abbate figurano come produttori.

Gina Rodriguez darà la voce a Velma, Will Forte a Shaggye, Zac Efron sarà Fred e Amanda Seyfried Daphne, mentre Tracy Morgan sarà Captain Caveman, un personaggio che fa parte dell’universo di Hanna-Barbera ma non direttamente di Scooby-Doo. Fanno parte del cast anche Ken Jeong (Una Notte da Leoni) e Kiersey Clemons (Dope). Wahlberg sarà Blue Falcon, supereroe dell’universo di Hanna-Barbera, mentre Isaacs sarà invece il violinista malvivente Dick Dastardly.

Questa la sinossi:

“SCOOBY!” ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.