Ci saràin? Una domanda legittima che molti fan si stanno ponendo. Nella scena dopo i titoli di coda del Vol.2 Ayesha (Elizabeth Debicki) aveva lasciato intendere in maniera abbastanza palese che Adam Warlock stava effettivamente per arrivare, anche per questo i fan dell’UCM si aspettano in qualche modo che il personaggio

Tuttavia il regista James Gunn durante un Q&E con i fan sul suo profilo Instagram ha raffreddato un po’ le aspettative sulla possibilità di vedere il personaggio nel suo prossimo cinecomic Marvel. Alla domanda di un utente che chiedeva “Chi interpreterà Warlock in Guardiani 3”, il regista ha risposto: “Non ho mai detto che Adam Warlock fosse nel film”.

Tenendo conto che The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021, è altamente improbabile che James Gunn possa mettersi a lavorare a Guardiani della Galassia Vol 3 prima di allora, quindi probabilmente uscirà tra il 2022 e il 2023. Vi terremo aggiornati!

FONTE: CB