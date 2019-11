A che punto è la lavorazione del film Netflix intitolatocon Keanu Reeves? A svelarlo sono stati i produttori del film, Joe e Anthony Russo, che figureranno attraverso la loro casa di produzione

“Past Midnight è ancora in fase embrionale” ha dichiarato Joe durante un’intervista con Inverse in occasione della promozione di 21 Bridges. “Quindi è probabilmente meglio se non ne parliamo ancora, ma la sceneggiatura è affascinante“.

Sulla trama si sa poco e nulla, anche se il progetto è stato descritto come “una storia diversa al solito su un vigilante“. Reeves, che non è ancora ufficialmente legato al progetto, non sarebbe nuovo a questo tipo di storie visto il suo ruolo di John Wick (che avrà un quarto film).

Il film sarà scritto da TJ Fixman e diretto da Rick Famuyiwa, regista di Dope: Follia e riscatto, alcuni episodi di The Mandalorian e Black Hole, tratto dalla graphic novel di Charles Burn.

Cosa ne pensate delle prime informazioni su Past Midnight con Keanu Reeves? Ditecelo nei commenti!