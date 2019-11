Arriva dalle pagine di Deadline la notizia cheè pronto a tornare dietro alla macchina da presa di un film che verrà coprodotto insieme a

Il film si intitolerà King Leopold’s Ghost e sarà un dramma storico sul saccheggio del Congo da parte del sovrano del Belgio durante la fine del 1800. Ad occuparsi della sceneggiatura Farhad Safinia (Apocalypto) sulla base del libro di Adam Hochschild King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa.

Affleck produrrà la pellicola con la sua etichetta Pearl Street Films insieme a Martin Scorsese e Emma Koskoff-Tillinger e la sua Sikelia Productions.

Come scrive Wikipedia:

Leopoldo estrasse una grande fortuna dal Congo, inizialmente con l’esportazione di avorio, poi forzando la popolazione locale a trarre gomma dalle piante. Interi villaggi vennero requisiti per farne luoghi di deposito e lavorazione della gomma stessa, causando la morte di 10 milioni di congolesi su un totale di 25 milioni. La scandalosa amministrazione del Congo da parte di Leopoldo II viene ancora oggi ricordata come uno dei crimini internazionali più infamanti del XIX secolo e lo stesso sovrano venne poi costretto a cedere la sovranità dello stato e la sua amministrazione al governo belga, che resse la colonia ancora per mezzo secolo […] Resoconti di sfruttamento selvaggio e diffuse violazioni dei diritti umani (incluse schiavitù e mutilazioni, eseguite queste ultime in particolare quando le produzioni della gomma non rispettavano i quantitativi richiesti) della popolazione nativa, specialmente nell’industria della gomma naturale (caucciù o ficus elastica), portarono alla nascita di un movimento internazionale di protesta già nei primi anni del Novecento. A peggiorare poi la situazione erano le frequenti epidemie di vaiolo e malattia del sonno che devastarono la popolazione a più riprese a partire dal 1896, uccidendo più di 5.000 africani nel solo villaggio di Lukolela presso il fiume Congo. Stime sulle perdite umane oscillano fra i 3 e i 10 milioni di morti e molti storici considerano le atrocità commesse tali da costituire un genocidio. Alla fine, nel 1908, il parlamento belga costrinse il re a cedere lo Stato Libero del Congo al governo del Belgio, a partire dal 15 novembre di quell’anno, e il Paese fu ribattezzato Congo belga.

