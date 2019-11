Il fotografoha deciso di utilizzare svariate action figure provenienti dai più svariati universi cinematografici (e non) come quelli di Star Wars, Harry Potter, Le Tartarughe Ninja o molti altri per realizzare delle suggestive fotografie dinamiche in cui i personaggi interagiscono in maniera curiosa tra loro.

Potete vedere i suggestivi scatti qua sotto:

Jason B. Michael Toy

FONTE: GT